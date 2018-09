St. Peter sperrt die Stiftskirche

SN-Karikaturist Thomas Wizany gestaltet das Herzstück für jenes Großprojekt, wofür die Klosterkirche ein Jahr geschlossen wird.

Der Abschied wird am kommenden Wochenende mit Pauken und Trompeten zelebriert, denn von Samstag bis Montag wird in St. Peter im dreitägigen Rupertusfest in Pontifikalvespern und Hochämtern mit viel Kirchenmusik des Klostergründers gedacht. Nach dem Landesfeiertag für Rupert und Virgil am nächsten Montag bricht in der Stiftskirche eine Zeit an, die es so noch nie gegeben hat: Die Kirche werde für ein Jahr profaniert, kündigt Erzabt Korbinian Birnbacher an. "Das Allerheiligste wird herausgenommen", und den Seitenaltären würden die Reliquien der Heiligen Vitalis und Amandus entnommen.