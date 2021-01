Stadt Salzburg sichert die freie Kultur

Der Kulturausschuss des Gemeinderats bringt 1,5 Millionen Euro zum Fließen.

Während die Stadt Salzburg infolge der wegen der Pandemie sinkenden Ertragsanteile heuer im ordentlichen Budget zumindest um 30 Mill. Euro Federn wird lassen müssen, bleiben die Subventionen für die freie Kulturszene stabil. Im Kulturausschuss am Donnerstag seien die mehrjährigen Förderverträge fortgeschrieben und vereinbarungsgemäß und um je zwei Prozent pro Jahr erhöht worden, berichtet der für Kultur zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). "Das ist ein starkes Signal der Stadt Salzburg. Diese Einrichtungen sorgen für eine kulturelle Vielfalt, um die uns viele andere Städte beneiden", stellt Auinger fest und resümiert: Die freie Szene müsse wegen der Pandemie weder Kürzungen noch Kahlschlag befürchten. Für 2021 seien 1,5 Millionen Euro für etwa vierzig Einrichtungen als Jahres-, Projekt- und Investitionsförderungen beschlossen worden - sei es für SEAD, Circustrainingszentrum, Berufsvereinigung der bildenden Künstler, Off-Theater, Kleines Theater, FS1, Das Kino, Take the A-Train, Literaturforum oder Literaturfest.

Wann wird es neue Probe- und Produktionsräume für die freie Szene geben, nachdem der dafür geplante Platz in der Rauchmühle storniert worden ist? Es gebe zwei Projekte, wobei eines in Planung und Budgetierung weit gediehen und "architektonisch super" sei, sagte Bernhard Auinger, ohne jedoch konkrete Orte zu nennen. Er erwarte im Februar eine Einigung im Gemeinderat.

In dem von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) unlängst vorgestellten Generalplan der Landesregierung für Kulturbauten sind für so ein Probenhaus die Hannak-Gründe an der Bachstraße genannt. Dafür sollten Stadt und Land je zur Hälfte 2,2 Mill. Euro über zehn Jahre zahlen.

Der Kultursprecher der Bürgerliste/Die Grünen, Markus Grüner-Musil, fordert Auinger auf, endlich den Planungsstand offenzulegen. "Das Probenhaus für die freie Szene steht im Parteienübereinkommen, seit fast zwei Jahren bleibt ein gebrochenes Versprechen unbeantwortet."

Markus Grüner-Musil begrüßt den Beschluss über die Förderungen der freien Szene, insbesondere die seit Jahren erste Erhöhung für das Tanzzentrum SEAD.