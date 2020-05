Stadt Salzburg unterstützt Kultur mit Stipendien und Bildankauf

Landeshauptstadt hilft ihren Kulturschaffenden. 100.000 Euro für Arbeitsstipendien, 50.000 Euro für Kunstwerke.

Auch Salzburgs Kunst- und Kultursektor ist von der Corona-Krise schwer getroffen worden. "Die Situation ist sehr angespannt. Die Hilfsinstrumente des Bundes sind für viele Einzelkünstler*innen nicht abrufbar", berichtet Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Auinger. Um rasch zu helfen, stellt die Landeshauptstadt 100.000 Euro für Arbeitsstipendien zur Verfügung. "Zudem haben wir ein eigenes Bildankaufprogramm speziell für Bildende Künstler*innen aufgelegt, die wir nicht im Regen stehen lassen werden", betont Auinger.

Bewerbungen für Arbeitsstipendien ab sofort möglich

Die Idee zu den Arbeitsstipendien entspringt dem Strategieprozesses "Salzburg 2024 - Kultur.Leben.Räume". Die Hilfe ist auf einen Zeitraum von maximal drei Monate beschränkt, die Höhe der Geldleistung ist mit bis zu 1.000 Euro pro Monat limitiert. Bewerben können sich in Salzburg tätige freischaffende Künstler sowie Personen, die freiberuflich oder selbstständig in den Bereichen Bildung, Erwachsenenbildung oder Wissenschaft tätig sind. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni. "Wir rechnen gerade in der jetzigen Situation mit vielen Einreichungen und haben dafür rund 100.000 Euro aus den unterschiedlichen Fachbereichen zur Verfügung. Aus der ersten Bewerbungs- und Vergabephase lassen sich dann sicher Erkenntnisse für weitere Schritte in der Zukunft ableite", erläutert Auinger.

55 Kunstwerke angekauft

Geld geflossen ist bereits bei einer anderen Maßnahme der Landeshauptstadt, die durch interne Budgetumschichtungen in der Kulturabteilung ermöglicht wurde. So hat die Stadt Salzburg zuletzt zahlreiche Werke heimischer Künstler erstanden. "Das Interesse war groß. Es gab 76 Einreichungen, 55 Ankäufe davon konnten wir realisieren, immerhin knapp 50.000 Euro", freut sich Auinger.

Quelle: SN