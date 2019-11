Stadt Salzburg zeichnete Karl Harb für sein Lebenswerk aus

Text



-- Die Begründung:

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Karl Harb für sein großes und von anerkannter Qualität getragenes Engagement als Kritiker und Berichterstatter für Kultur, insbesondere Musik, zuerkannt. Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit als Kulturredakteur der Salzburger Nachrichten und darüber hinaus setz(t)e er Maßstäbe für eine qualitätsvollen Kultur-Diskurs.





Karl Harb, geboren am 14. Oktober 1954 in Graz, ist seit 1978 Redakteur der "Salzburger Nachrichten", zuvor war er einige Jahre deren freier Mitarbeiter. Er hat eine überregional außergewöhnliche Kompetenz im Musikjournalismus. Er hat seit nunmehr 40 Jahren alle Salzburger Festspiele, alle Osterfestspiele, alle Mozartwochen und auch sonst fast alle Opernpremieren sowie viele Konzerte in Salzburg besucht und darüber berichtet. Vor allem seine Berichte von Mozartwoche sowie Salzburger Festspiele und Osterfestspiele werden in einem weiten Umkreis gelesen; das wissen wir von diesbezüglichen telefonischen Nachfragen, temporären Abo-Bestellungen sowie zahlreichen Zitierungen in anderen Medien bzw. von dortigen Opernhäusern. Karl Harb hat zudem auch seit vielen Jahren Opernhäuser in ganz Europa besucht, fährt auch jetzt regelmäßig zu Musiktheaterpremieren in den Bundesländern, nach München, Stuttgart, Paris, wo auch immer.

Er ist seit einigen Jahren in der Jury für den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie in einer Jury einer renommierten Opernfachzeitung (welche genau, weiß ich nicht, das müsste ich nachreichen). Er ist zudem Kritik-Preis-Träger des "steirischen herbstes". Und er hat - neben Teilnahme an diversen Buchprojekten - für und mit Hans Landesmann das Buch "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum" (Zsolny, Wien 2011) geschrieben.

Ich denke, Karl Harb wäre ein würdiger Kandidat für den Hauptpreis: gut in Salzburg verankert, exzellent und konsequent in seiner journalistischen Arbeit, hochkompent im Bereich der Musik und ihrer Vermittlung sowie den Ruhm Salzburgs überregional mehrend.

Ich spende die 10.000 Euro Preisgeld je zur Hälfte an die Salzburger Straßenzeitung "Apropos", weil sie Menschen, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, sinnvolle Perspektiven gibt und kulturelle Teilhabe, passiv wie aktiv (Schreibwerkstatt, Apropos-Chor), ermöglicht und an den Verein der Freunde der Stadtbibliothek Salzburg (an die Bibliothek selbst darf man nicht spenden, weil sie ein Stadtamt ist!) für (weitgehend ehrenamtlich geleistete) Leseförderungsprogramme, von Kindern bis Erwachsenen: Gedichte für Wichte, Lesen mit Wau (Kinder, die sich nicht vorzulesen trauen, dürfen das gegenüber einem Therapiehund tun und sozusagen aus sich herausgehen), Büchercastings für Jugendliche, Miteinander sprechen, barrierefreie Begegnungen für Menschen mit Migrationshintergrund, die ihr Deutsch verbessern wollen… - Denn was nützt die beste Zeitung, wenn man sie nicht verstehen kann, weil die Kulturtechnik des Lesens nicht beherrscht wird?

Kulturseiten der "Salzburger Nachrichten" ohne Geschichten von Karl Harb sind kaum vorstellbar. Auch Salzburger Festspiele ohne seine Premierenkritiken und Konzertberichte sind eigentlich undenkbar. Denn er hat vor allem in einem Genre Virtuosität erreicht, das zum Schwierigsten im Kulturjournalismus gehört: Er übersetzt musikalische Erlebnisse in Sprache. Dabei vermag er nicht nur präzise auszudrücken, was, sondern auch wie gut oder schlecht die eine oder andere Facette eines Werkes zur Geltung gekommen ist. Karl Harb tut dies mit allen journalistischen Tugenden, die den "Salzburger Nachrichten" zur Ehre gereichen: kritisch, unbestechlich, mit höchster Kompetenz und begeisternd, weil mit Liebe zum Metier.

Quelle: SN