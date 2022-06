Stahlradkultur: Die Kunst einer Schönheit, die nie stillsteht

In Hallwang werden erstmals alte Schmuckstücke aus Salzburger Rad-Sammlungen gezeigt.

Elegante Gebilde aus Stahl, die meisten in Italien gebaut, aber längst in Salzburg und Umgebung daheim, stehen da. Filigran gefertigt für Schnelligkeit und Schönheit. Manche der Objekte in der Ausstellung "Fahrradkultur in Salzburg", die am Samstag in Hallwang zu sehen sein wird, sind mehrere Jahrzehnte alt - und doch jederzeit einsatzbereit, "Schön ist, dass das Fahrrad seinen Wert nicht verliert", sagt Bernhard Neubauer. Das gilt für die Bedeutung als Verkehrsmittel ebenso wie für die handwerkliche Kunst. Neubauer hat in der ...