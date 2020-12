Sie bleibt unvergessen, denn sie ist der berührende Ausdruck für unbeugsame Hoffnung und Zuversicht: "Ich kann Euch zu Weihnachten nichts geben. Ich kann Euch für den Christbaum, wenn Ihr überhaupt einen habt, keine Kerzen geben. Kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. Wir haben nichts. Ich kann Euch nur bitten: Glaubt an dieses Österreich!" Das sagte Leopold Figl in seiner Radioansprache am Weihnachtsabend 1945.

Figl war der erste Bundeskanzler Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. ...