Statt der Ouverture spirituelle gibt es spirituelle Konzerte

In der Salzburger Kollegienkirche startet eine neue Reihe.

Obwohl die Salzburger Festspiele die Ouverture spirituelle haben absagen müssen, wird es in der Kollegienkirche in jenen Juli-Wochen, die seit 2012 der spirituellen Musik gewidmet sind, entsprechende Konzerte geben. Das Publikum wird mit rund 150 Plätzen deutlich kleiner sein als in einem Festspielkonzert.

Alle Sessel werden vereinzelt in entsprechenden Abständen aufgestellt. Christian Wallisch-Breitsching, Verwaltungsdirektor der Kollegienkirche, ersucht zudem, dass beim Hinein- und Hinausgehen Mundschutz getragen wird. Auf den Sitzplätzen kann, wer will, die Masken abnehmen.

Möglich ist die unbürokratische Veranstaltung dank der Erzdiözese: Sie stellt die Kollegienkirche kostenlos zur Verfügung. Das Publikum wird um Spenden zugunsten der Künstler gebeten.

Die fünf Konzerte bis 26. Juli - eigentlich Andachten - beginnen um 19 Uhr. Den Auftakt macht am kommenden Sonntag Hans Josef Knaust an der im Vorjahr reparierten Mauracher Orgel: meditative Orgelwerke von Olivier Messiaens, Felix, Mendelssohn, Franz Liszt und Jehan Alain.