Steckbrief eines Pinzgauers

Sie sind lokale Achtzehnender der Kunst. Die Rede ist von Franto Andreas Uhl und Christoph Feichtinger. Im Kunsthaus Nexus sind Werke zu sehen, die sie gemeinsam schufen.

Verteufelte Vergesslichkeit! Beinahe wäre hochwertige Kunst im Müll gelandet. Und zwar beim Aufräumen im Saalfeldener Mühlraingut. Dort bestand über Jahre eine Ateliergemeinschaft. Zu der gehörten auch Uhl und Feichtinger. In den 1990er-Jahren legten sie gemeinsam Hand an teils überdimensionalen Malereien an. Im letzten Moment unterblieb beim Siedeln die Ablagerung im Müll. Jetzt sind die teils überdimensional großen Werke im Kunsthaus Nexus zu sehen. Die Malereien schuf Uhl. An Figuren, vor allem an bunten Charakterköpfen arbeitet er sich seit Jahren ab. Feichtinger schrieb in diese Bilder Muster in Schwarz-Weiß und Farbe ein. Streifen, Wellenlinien, impulsiv gesetzte Strichfamilien bewohnen sie. Die Galerie wurde in einem orientalischen Rot ausgemalt und lässt die Bilder strahlen. Das Opus Magnum misst 130 x 400 Zentimeter. Feichtinger, auch ein Mann des klugen Wortes: "Drei Elemente fügen sich zu einem Ganzen. Porträtköpfe, Fragmente der klassischen geometrischen Ornamentik und kalligrafische sowie gestische Einbringungen."