Stein, Holz und Bronze zum Leben bringen

Die Kunst wurde ihm mit einem Holzbildhauer und Kirchenrestaurator als Vater in die Wiege gelegt. Walter Meierhofer ist Bildhauer und denkt auch mit 81 nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

"Die Natur wird uns überleben, wir werden nur mehr eine Episode sein." Damit leitet Bildhauer Walter Meierhofer seinen Zyklus in sieben Bildern über Entwicklung und Zustand der Welt, wie wir sie kennen, ein. "Sieben Bilder habe ich gewählt in Anlehnung an die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Sie erzählt, wie die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde. Ich erzähle, wie wir Menschen entstanden, uns in völliger Fehlinterpretation des göttlichen Auftrags die Erde untertan machten und somit zum Untergang beitrugen. Am Ende ...