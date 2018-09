Stift St. Peter birgt ein neues Welterbe

Der Archivbestand von Abt Dominikus Hagenauer (1746-1811) gehört jetzt zu den 59 Eintragungen auf der österreichischen Liste dieses "Memory of the World".

Ein Konvolut an Handschriften und Dokumenten in der Erzabtei St. Peter hat jetzt einen Ehrenplatz im "Gedächtnis der Menschheit". So lautet die Überschrift für jene von der UNESCO geführte Liste, in der - analog zu Kultur- oder Naturerbe - das Dokumentenerbe angeführt ist. Zu den 59 Eintragungen auf der österreichischen Liste dieses "Memory of the World" gehört der Philosophische Nachlass Ludwig Wittgensteins - und jetzt der Archivbestand von Abt Dominikus Hagenauer (1746-1811).

Der Sohn einer Salzburger Kaufmannsfamilie und Freund Mozarts war einer der wichtigsten Äbte von St. Peter - kunstsinnig, musikalisch, aufklärerisch. Er ließ unter anderem die Klosterbibliothek ausbauen und entsandte Patres sowie Professoren der Universität auf Bildungsreisen. Hagenauers Tagebücher sind so aufschlussreich, dass sie 2009 als Bücher publiziert worden sind. Sie sind nun ebenso im "Gedächtnis der Menschheit" wie seine Reisekorrespondenzen und Abteirechnungen sowie die Reisetagebücher der von ihm entsandten Mönche Albert Nagnzaun und Alois Stubhahn.