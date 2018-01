Stille Nacht Gesellschaft für Auszeichung nominiert

Präsident Michael Neureiter: "Schon das ist ein Kompliment. Es verpflichtet zu einer Stille-Nacht-Kultur mit Tiefgang!" Vergeben wird der Preis von der Gesellschaft "Europa Nostra." Deren Vorsitzender ist Placido Domingo.

Der Jänner 2018 sei für die Stille Nacht Gesellschaft sowohl der Auftakt für ein arbeitsintensives "Stille Nacht Jahr 2018" als auch eine Zeit des Wartens: Im Jänner entscheide sich, ob die seit 45 Jahren aktive Gesellschaft mit dem "Europa Nostra Award 2018" der Europäischen Union ausgezeichnet werde. Dieser Preis würdigt Leistungen in der Erhaltung des kulturellen Erbes, konkret auch die Arbeit von Organisationen im Bereich der Bildung und Bewusstseinsbildung. Präsident von "Europa Nostra" ist Placido Domingo.



"Für uns ist schon die Nominierung ein großes Kompliment," freut sich Michael Neureiter, seit zehn Jahren Präsident der Stille Nacht Gesellschaft: "Sie ist ein Kompliment der Wertschätzung und ein Kompliment, das verpflichtet. Mit der Nominierung unseres ehrenamtlichen Vereins für diesen Kulturerbepreis der Europäischen Union will das Land Salzburg wohl Jahrzehnte des Einsatzes seit 1972 würdigen. Wir sehen die Nominierung aber auch als Verpflichtung, unsere Arbeit für eine Stille-Nacht-Kultur mit Tiefgang zu verstärken, gerade im Stille-Nacht-Jahr 2018."



Die Nominierung erfolgte im Oktober 2017 durch die Stille Nacht 2018 GmbH des Landes Salzburg, deren Geschäftsführer Paul Estrela sie so begründet habe: "Die Stille Nacht Gesellschaft ist sehr konsequent im Bemühen, den Platz von ,Stille Nacht' in der europäischen Festkultur auch wissenschaftlich zu belegen. Sie setzt sich für eine authentische Tradition des Lieds, seiner Herkunft und seiner Botschaft ein. Sie ist unermüdlich in der Vermittlung - durch gedruckte Publikationen, mit neuen Medien, durch die Qualifizierung von Stille-Nacht-Vermittlerinnen und -Vermittlern!"



Noch im Jänner 2018 solle die Entscheidung durch die Europa-Nostra-Organisation mit Sitz in Den Haag fallen - akkurat im "Europäischen Kulturjahr 2018." Die Stille Nacht Gesellschaft erreichte schon 2011 die Aufnahme des Liedes in die Liste des Immateriellen Kulturerbes durch die Österreichische UNESCO-Kommission.

(SN)