"Stille Nacht" gibt es jetzt TV-Dokumentation

FS1 drehte in Laufen und Oberndorf für die Sendereihe "Museum Online".

In einer Fernsehdokumentation von FS1, Freies Fernsehen Salzburg, die in Laufen und Oberndorf gedreht wurde, werden die Gemeinsamkeiten der beiden Salzachstädte, aber auch das Trennende aufgezeigt. So berichtet Laufens Kulturamtsleiter Stefan Feiler vom Standort Rupertusplatz aus über die jahrtausendalte gemeinsame Geschichte und auch über die Trennung von Oberndorf und Laufen im Jahr 1816.

SN/sw/stille-nacht-museum Sarah und Viktoria steigerten im Oberndorfer Stille-Nacht-Museum nicht nur ihre Vorfreude auf Weihnachten, sondern erfuhren auch vieles über die Entstehung des Weihnachtsliedes.

