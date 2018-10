Stille-Nacht-Musical: Landestheater sucht Statisten

Männer und Frauen ab 40 Jahren werden gesucht. Ab November wird geprobt, am 24. 11. ist Premiere des Stücks von John Debney.

Das Salzburger Landestheater sucht für das Musical Play "Meine Stille Nacht" von John Debney, das am 24. November 2018 in der Felsenreitschule uraufgeführt wird, Statistinnen und Statisten. Gesucht werden Männer und Frauen zwischen 18 und 40 Jahren, die imstande sein sollten, schwere Bühnenelemente zu verschieben und gemeinsam mit der Bühnentechnik zu einem reibungslosen Ablauf beizutragen. Geprobt wird von 4. bis 24. November. Nach der Premiere am 24.11. läuft das Stück bis zum 18. Dezember.

Das Landestheater lädt Interessierte am Freitag, den 5. Oktober, um 17.00 Uhr ins Kammerfoyer ein. Zugang ist über den Künstlereingang, Schwarzstraße 22.



Quelle: SN