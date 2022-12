Stille Nacht ohne Klischees

Der Erzählband "Meine stille Nacht. 12 Geschichten vom Werden" vermittelt einen ungewöhnlichen Zugang zum berühmten Lied. Grenz- und Wendepunkte des Lebens werden literarisch verarbeitet.

Knirschender Schnee auf dem Weg zur Christmette, duftender Weihrauch, sprechende Tiere im Stall... Wer so etwas in eine m Weihnachtsgeschichtenband lesen will, ist mit "Meine stille Nacht - 12 Geschichten vom Werden" definitiv falsch beraten.

Denn das Buch vermittelt einen durchaus ungewöhnlichen Zugang zum Lied "Stille Nacht" und zu Weihnachten. Erschienen ist es im Müry Salzmann Verlag, herausgegeben wurde es von der Stillen Nacht Gesellschaft mit Mona Müry.

Sie konnte zwölf namhafte Autorinnen und Autoren für ...