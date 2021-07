Stille Türöffner ins Reich von "Jedermann" & Co.

Kultur in Salzburg

Kultur in Salzburg Petra Suchanek

Bald schallt er wieder durch die Salzburger Altstadt, der Ruf: Jedermann! Verena Altenberger erinnert er an ihren Kindheitstraum: Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen zu sein. Die gebürtige Dorfgasteinerin hat es nun als 33-Jährige geschafft. Dabei wäre es mit der ersten Salzburger Buhlschaft beinahe nichts geworden. Der Eintritt in die Welt des Schauspiels war für das "Mädel vom Land", in dessen Familie Kultur kaum präsent war, ein holpriger. Wo es ein Fettnäpfchen gab, trat sie hinein, erzählt sie. Doch sie kämpfte ...