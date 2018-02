Stimmen prägen letztes Konzert im Odeïon

Am Samstag öffnet die Kulturstätte noch ein Mal ihre Türen - für Chormusik aus dem Pongau.

Eigentlich ist das Odeïon Geschichte. Die Kulturstätte in Salzburg-Mayrwies hat Insolvenz angemeldet. 17 Mitarbeitern wurde bereits gekündigt, alle bereits gebuchten Veranstaltungen abgesagt. Unter den Leidtragenden sind auch Künstler, die einen wichtigen Spielort verlieren - etwa der Salzburger Chorverband.

"Wir haben seit sieben Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit dem Odeïon gepflegt", sagt Florian Grabner vom Chorverbands-Landesbüro: "Es tut uns sehr weh, dass das Haus als Veranstaltungsstätte wegfällt." 2012 hat Norbert Brandauer die Chorreihe "Es stimmt" ins Leben gerufen. Seither traten regelmäßig Chöre aus ganz Österreich im Odeïon auf, der Schwerpunkt lag auf Begegnung und Austausch. "Die Chorkonzerte waren auch immer gut gebucht", sagt Grabner.

Der Salzburger Chorverband erhält nun auch Gelegenheit, dem Odeïon ein letztes Geleit zu geben. Am Samstag werden vier Pongauer Chöre - GastEinKlang, Kirchenchor Bischofshofen, Volksliedchor Altenmarkt und der Jugendchor d'Almbleamei - zur klingenden Reise durch ihre Heimat bitten. "Wir hoffen, dass viele Stammgäste noch ein Mal kommen. Es soll ein schönes Abschlussfest werden." Neben Pongauer Volksliedern haben die Chöre auch moderne Literatur im Gepäck. Insgesamt füllen 104 Sänger den Dorothea-Porsche-Saal noch ein Mal mit großem Vokalklang.

Das Odeïon habe gerade für Chormusik ideale Bedingungen geboten: "Die Akustik des Saals und auch die Größe mit 300 Besuchern war sehr gut geeignet. Auch für große Chöre gab es genug Platz. Bis zu 120 Chorsänger standen hier auf der Bühne."

Ein weiteres Konzert der Chorwelten-Reihe dürfte wohl im Oval im Europark stattfinden. Dort trifft am 21. April das Salzburger Ensemble Hohes C auf die norwegische Formation Nordic Blue. "Wenn das Konzert dort gut läuft, dann wäre das etwas für die Zukunft", sagt der Chorverbands-Projektleiter. Weitere mögliche Spielorte wären die Bachschmiede in Wals, das K.U.L.T. in Hof oder das Emailwerk in Seekirchen.

Wie flexibel Chorsänger sein können, beweist die Lange Nacht der Chöre. Am 9. Mai präsentieren sich viele der insgesamt 414 Salzburger Chöre auf Altstadtplätzen. "Wir verzeichnen einen Zuwachs an Chören", bestätigt Grabner: "Chorsingen ist in, macht Spaß - und die Schwingungen tun dem Körper gut."

Chorkonzert: "Klingender Bezirk: Pongau". Odeïon Kulturforum, 17. Februar, 19.30 Uhr.

(SN)