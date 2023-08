Sting-Konzert 2024 in Salzburg ist nach Änderung im Tourneeplan wieder fraglich

Das für Mitte Juli 2024 in der Salzburger Altstadt geplante Konzert von Popstar Sting ist mehr als fraglich. Bereits heuer war ein Auftritt von Sting in der Altstadt geplatzt.

Sting, der weltbekannte Musiker ("Every Breath You Take"), will mit seiner Europatournee eigentlich auch Station in der Salzburger Innenstadt machen. Nach vielen E-Mails und Gesprächen kristallisierte sich laut Stadt Salzburg das Wochenende von Donnerstag, 11., bis Montag, 15. Juli 2024, (inklusive Auf- und Abbau) heraus.

Doch am Dienstag teilte die verantwortliche Produktionsfirma der Stadt mit, dass sich der Tourneeplan des Musikstars wieder ändert. Zum vorgeschlagenen Terminfenster im Juni 2024 ist der Residenzplatz bereits verplant. Und zwar wegen des Sternenkinos, das zwar auf dem Kapitelplatz stattfindet, doch damit auch den Residenzplatz quasi als Bühne blockiert. Bürgermeister Harald Preuner sagte laut einer Aussendung des Magistrats: "Vonseiten der Stadt wird man intensiv weitere Gespräche führen, ob sich nicht doch ein Terminfenster finden lässt."