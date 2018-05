Stipendien für P-ART: Gegen den Kultur-Strom schwimmen

Das Land Salzburg vergibt für die Teilnahme an der P-ART Akademie in Salzburg fünf Stipendien. Die P-ART Akademie für dezentrale und transdisziplinäre Kulturkonzepte findet erstmals von 8. bis 19. Oktober 2018 statt.

Das vierzehntägige Angebot rund um partizipatives Kulturmanagement sowie dezentrale und transdisziplinäre Kulturkonzepte richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende in Stadt und Land Salzburg. Die P-ART Akademie ist ein Weiterbildungsangebot der Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum. Die Bewerbung ist noch bis 10. Juni möglich.

"Das Kulturland Salzburg bietet ein sehr umfassendes und vielseitiges Kulturprogramm", so Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn. "Umso wichtiger ist es, dass es mit der P-ART Akademie nun ein Weiterbildungsangebot für Kulturschaffende gibt. Die P-ART Akademie bietet viel Raum für Vernetzung, Austausch und Blicke über den Tellerrand. Ich bin schon gespannt auf die dort erarbeiteten Impulse, um die Kulturarbeit in Salzburg weiterzuentwickeln. Das Land Salzburg stellt dafür fünf Stipendien im Wert von Euro 10.000 zur Verfügung."



Das macht die P-ART Akademie

Die neugegründete P-ART Akademie greift jährlich einen Themenschwerpunkt, der gerade gesellschaftlich in Salzburg diskutiert ist, auf. Unter dem diesjährigen Motto "mit_ein_ander(s)" richtet die P-ART Akademie den Fokus auf Visionen für ein anderes Zusammenleben.

Mit und um dieses Jahresthema werden in 25 Workshops, Diskussionen und Kooperationen gesellschaftliche Phänomene aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, neue künstlerisch-kulturelle Ideen werden entwickelt. Die zweiwöchige Veranstaltungsreihe besteht aus einem öffentlichen und einem nicht-öffentlichen Teil. Die Intention der P-ART Akademie ist es, einen Raum für wissenschaftlichen, kulturellen und künstlerischen Austausch und Vernetzung sowie Impulse für eine partizipative und dezentrale Kulturarbeit am und für den Standort Salzburg zu setzen.

"Die Akademie entspricht den Zielen des Kulturentwicklungsplans des Landes. Sie fördert die Professionalisierung von Kulturschaffenden und öffnet Synergien zwischen Kunst und Wissenschaft", betone Schellhorn.

Die P-ART Akademie der Universität Salzburg wird von der Kulturabteilung des Landes Salzburgs sowie der Stadt Salzburg ermöglicht und in Kooperation mit zahlreichen Partnern, wie etwa Radiofabrik Salzburg, akzente Salzburg, Toihaus, MARK Salzburg, Szene Salzburg, Jazz and The City oder Leselampe umgesetzt.



Bewerbungen

Die Auswahl der Teilnehmenden wird nach einer Ausschreibung durch eine Jury getroffen. Kriterien für ein Stipendium sind unter anderem Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Salzburg, Erfahrung im Kunst- und Kultursektor, insbesondere im Bereich der dezentralen Kulturarbeit. Detaillierte Informationen zur Bewerbung sind unter www.p-art-icipate.net zu finden.

