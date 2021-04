Straßwalchen: Bei diesem Kunstprojekt kommt ein Baum dem Boden immer näher

Die Kunstprojekte des Flachgauers Matthias Würfel werden oft erst auf den zweiten Blick sichtbar. Im aktuellen ist die Natur klarer Sieger.

Es sind gerade einmal 20 Zentimeter. Für Matthias Würfel (45) stellen diese Zentimeter aber eine entscheidende Etappe in seinem Projekt "Stille" in Straßwalchen dar. Der Landschaftskünstler und Architekt aus Neumarkt hat dafür 2009 in einem Metallrahmen zwei Stahlboxen platziert, die über ein Seil miteinander verbunden sind. Seit 2014 schmückt die Installation einen Kreisverkehr in Straßwalchen. In einer der Boxen wächst eine Föhre heran, die irgendwann so groß und schwer sein wird, dass sie ihr Gegengewicht nach oben zieht.

...