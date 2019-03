Eine in der Vorwoche eingebrachte Petition klingt so, als wieherte da der Amtsschimmel recht verkorkst. Aber ihr Inhalt könnte die Wirkung des "Welterbe"-Status so verstärken, dass der Bund ein Weisungsrecht auf Flächenwidmung und folglich Baupolitik der Stadt Salzburg bekäme.

