Strickmeisterin aus Leogang verkaufte 500.000 Bücher

Lisl Fanderl hat alte Strickmuster für die Nachwelt festgehalten und war nebenbei Managerin ihres prominenten Mannes. Sie wurde vor 100 Jahren als Tochter eines Försters in Leogang geboren.

Altes Wissen droht verloren zu gehen, wenn es nicht mehr weitergegeben wird. Um das zu verhindern, muss es schriftlich aufgezeichnet werden. Bei bäuerlichen und klösterlichen Strickmustern hat in dieser Beziehung Lisl Fanderl über Jahrzehnte wertvolle Arbeit geleistet. Zu ihrem 100. Geburtstag am 2. Februar findet im Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang eine Feier statt.

Das hat den Grund, dass die Strickmeisterin zu Lichtmess am 2. Februar 1922 in Leogang geboren worden ist. Ihre Wurzeln liegen aber in Bayern, ...