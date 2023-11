Strobl startet mit Kastenkrippe in den Wolfgangseer Advent

Eine neue, mehr als vier Meter breite und knapp zweieinhalb Meter hohe Kastenkrippe sorgt ab Freitag für Adventstimmung an der Seepromenade in Strobl. Der 2005 von Wolfgang Dauser gemalte Krippenhintergrund zeigt die Berge um Strobl. Dieses Werk hat die Krippendorf-Strobl-Gesellschaft im Vorjahr mit 60 handgefertigten und handbemalten Lepi-Figuren der Grödner Schnitzerei erworben. Damit dieser Schatz zur Geltung kommt, wurde eine Kastenkrippe bei einem örtlichen Tischler in Auftrag gegeben. Sie wird am Freitag um 11 Uhr feierlich enthüllt. Entstanden sind Kastenkrippen ursprünglich während der Zeit des kaiserlichen Krippenverbotes von 1782 bis 1804. Damals versteckten die Menschen ihre Krippen, indem sie diese in Kästen verbauten. Zu sehen ist die Kastenkrippe im Rahmen des Wolfgangseer Advents. Im Bild bei der Kastenkrippe: Sabine Buchböck, die mit Krippendorf-Gesellschafter Hannes Happ die Krippenlandschaft gestaltet hat.