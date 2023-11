Wie ein Salzburger Tanzkollektiv Hip Hop, Breaking und House auf eine Theaterbühne bringt

Eine Gruppe aus Tänzerinnen und Tänzern hatte dem Publikum an dem Abend bereits eingeheizt, als plötzlich ein großer Bär auf die Bühne kam und gekonnt seine Breaking-Moves präsentierte. "Ich habe mich auch gefragt, wie er es geschafft hat in diesem Maskottchen zu tanzen. Aber irgendwie hat es funktioniert", blickt Pia Grohmann mit einem Lächeln auf einen ihrer Showauftritte zurück. Sie ist Tänzerin und Teil der Style Collective Crew: Das siebenköpfige Tanzkollektiv, das im Vorjahr in Salzburg entstanden ist, vereint die Streetdance-Stile Hip Hop, House und Breaking miteinander. Neben den Auftritten als Showgruppe für Firmen oder Institutionen hatten sie sich seit Tag eins auf die Fahnen geheftet, ein eigenes Theaterstück auf die Beine zu stellen. Jetzt ist es soweit: SO(I-U)L kommt am 28. und 29. November um 19.30 Uhr in die ARGE Salzburg.

Ein Tanzstück zwischen Beziehungen, Konflikten und Lösungen

In dem Stück geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und um Konflikte, die rundherum entstehen und sie beeinflussen können. Der Geistesblitz kam durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg, aber auch durch Einschnitte in der eigenen Lebensgeschichte. "In der Zeit habe ich wieder realisiert, dass wir unsere Probleme nur miteinander lösen können, weil es am Ende um viel mehr geht: die Liebe", so die Seekirchnerin. Deshalb will die Style Collective Crew tänzerisch Ansätze zeigen, wie diese Probleme gemeinsam bewältigt und aufgelöst werden können. Das Thema Toleranz ist ein wichtiger Teil der Message, erklärt das B-Girl: "Mit dem Stück wollen wir das Zuhören und das aufeinander Eingehen wieder bestärken." Dafür steht ihnen als Choreograf und Regisseur FragUe Moser-Kindler zur Seite.