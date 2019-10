"Supergau": Neues Festival im Flachgau sucht Projekte

Zehn Tage zeitgenössische Kunst abseits der Landeshauptstadt. Das neue Festival "SUPERGAU" bringt Kultur geballt in die Region. Gestartet wird im Mai 2021 im Flachgau.

Danach geht es alle zwei Jahre jeweils in einem anderen Bezirk weiter. Dafür stellt das Land Salzburg 480.000 Euro zur Verfügung. Kunstschaffende können sich ab sofort mit eigenen Projekten bewerben.

Das Format führt die früheren Förderprogramme Wahre Landschaft und Podium sowie das Symposium ORTung zu einem eigenständigen, kuratierten Festival für zeitgenössische Kunst zusammen.

Für die Zukunft Salzburgs sei eine erfolgreiche Entwicklung des Kunst- und Kulturbereichs von großer Bedeutung. Mit SUPERGAU gelinge die Umsetzung einer zentralen Maßnahme des Kulturentwicklungsplans KEP, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. "Das Land bekennt sich damit ausdrücklich zur Förderung der zeitgenössischen Kunst und Produktion, mit der Neues gedacht, entwickelt, umgesetzt und gezeigt wird." Mit dem neuen Festival wolle das Land speziell im ländlichen Raum mehr Verständnis für zeitgenössische Kunst, mehr Vertrauen in ihre Qualität und eine erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit dafür erreichen. Es solle zu einer nachhaltigen kulturellen Profilbildung der beteiligten Orte und Regionen beitragen.

SUPERGAU sei eine Herausforderung für alle Beteiligten, berge es doch durchaus Potenziale des Scheiterns. "Diese werden sich meiner Meinung nach nur im gemeinsamen Handeln und mit neuen Formen der Zusammenarbeit vermeiden lassen. Es ist ein künstlerisches und soziales Experiment", sagt Tina Heine, die gemeinsam mit Theo Deutinger für die künstlerische Leitung verantwortlich ist. Dieser ergänzt: "Mit dem Festival wollen wir die Voraussetzung für neue Maßstäbe im künstlerischen Ausdruck schaffen. Das kann man ruhig wortwörtlich nehmen. Ich erwarte mir nämlich auch Arbeiten, die sich eher in Kilometern ausdrücken als in Metern. Kunst, die sich unter der Erde wie auch in der Luft wohlfühlt. SUPERGAU ist zeitgenössische Kunst mit Strahlkraft."

Öffentliche Ausschreibung für Kunstschaffende

Ziel sei es, das Monopol der Stadt aufzulösen und das Land als Raum für eine andere zeitgenössische Kunst und Kultur zu entdecken. Auf Basis einer öffentlichen Ausschreibung haben Kunstschaffende die Möglichkeit, Teil des Festivals zu werden. Für die Projekte stehen 200.000 Euro zur Verfügung. Eingereicht werden können bis 31. Jänner 2020 Vorhaben, die beispielsweise mehrere Sparten umfassen, zu Partizipation und Dialog einladen oder orts- und regionsspezifisch sind. Im Zentrum stehen Themen des ländlichen Raums, des Landschaftsraums oder der Soziologie des Verhältnisses von Stadt und Land. Darüber hinaus wird als Teil des Festivals das Symposium ORTung in Form eines Artists-in-Residence-Programms weitergeführt. Im Zentrum dabei stehen die prozesshafte, forschende und produzierende Auseinandersetzung mit dem Festivalthema sowie der Dialog mit der Bevölkerung.

2021 wird der gesamte Flachgau zu einem kulturellen Zentrum. SUPERGAU eröffnet Kunstschaffenden aller Disziplinen neue Räume und neue Formate, um ungewohntes Terrain zu betreten. In der geografischen Mitte des Bezirks wird ein Festzelt stehen, das für die Festivaldauer mit Konzerten, Ausstellungen und Performances bespielt wird und als Ausgangsort für die landläufigen Installationen dient.

Vor und während des Festivals gibt es einen interdisziplinären Dialog, beispielsweise mit Philosophinnen und Philosophen, Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, Führungspersönlichkeiten und Vertreterinnen und Vertretern von Interessengruppen aus der Region. Diese Werkstätten sind ein wichtiger Teil des Prozesses hin zum finalen Festivalformat. Darüber hinaus wird auch mindestens eine Forschungsarbeit ermöglicht.

Blick von außen und innen

Tina Heine und Theo Deutinger ergänzen sich, indem die in Hamburg geborene Kulturmanagerin den Blick von außen hat, während der Salzburger Architekt und Autor die Sicht des Landbewohners wiedergeben kann. Das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Weltsichten spiegelt sich im Konzept von SUPERGAU wider. Inhaltlich zeichnet sich Tina Heine durch ihre klare Art der Kommunikation und Vermittlung aus, während Theo Deutinger sich im Entwickeln von theoretischen und räumlichen Strategien zu Hause fühlt. Beide haben Erfahrungen mit künstlerischer Auseinandersetzung, mit Kuration und Produktion. Seit Jahren arbeiten sie mit Kunstschaffenden aus unterschiedlichen Sparten.

Das erste Festival wird im Mai 2021 stattfinden. Der Vorbereitungszeitraum beginnt mit der offiziellen Bekanntgabe aller Mitwirkenden aus der öffentlichen Ausschreibung im März 2020. Einreichungen sind bis 31. Jänner 2020 möglich. Die Jury entscheidet Ende Februar, und am 16. März 2020 werden dann die Künstlerinnen und Künstler bekanntgegeben, deren Projekte bei SUPERGAU 2021 mit dabei sind. Alle Details auf www.supergau.org

Quelle: SN