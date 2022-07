Sushi und Sound am Wolfgangsee. Der Homies Kulturverein lädt zu urbanen Veranstaltungen in Salzburg ein.

Nachhaltigkeit und Regionalität spielen beim Homies Kulturverein eine wichtige Rolle. In den nächsten Wochen organisiert der neue Kulturverein Akustikkonzerte und Sushi in Strobl am Wolfgangsee.

SN/homieskulturverein Der Homies Kulturverein veranstaltet neben Musikveranstaltungen auch Müllsammelaktionen in Salzburg.