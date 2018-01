Tamsweg: Er gibt seinen inneren Bildern eine Bühne

Mit Malerei beschäftigt sich Hans Peter Perner seit seiner Jugend. Parallel zog es ihn immer tiefer in die historische Welt der Restauration.

Farben haben Hans Peter Perner schon in der Kindheit beeindruckt. "Ich habe meinem Vater als Kind viel zugesehen und wir haben auch gemeinsam gemalt", erinnert sich der 31-Jährige. Durch eine Malerlehre bei der Firma Wieland in St. Michael erlernte Perner das Handwerk. Danach ist er durch Internetrecherche auf den Betrieb Jahrhundertmaler Steiner in Graz gestoßen. Dort arbeitete er sechs Jahre lang als Kirchenmaler und Vergolder. "Mich hat die feine Arbeit und das Material interessiert." Perner lernte viel über das Fassen von Skulpturen, Kirchenfiguren und Altären, arbeitete bei Restaurierungen vom Stift Rein oder den Arkadenbögen im Kaufhaus Kastner & Öhler in der Herrengasse mit. Parallel zur Restauration hat der Tamsweger am Abend zu malen begonnen. Es folgten Seminare und Privatunterricht bei Professor Lalo Skarlovic mit Schwerpunkt auf Komposition, Farbe, Form und Licht.

"Malen ist ein dynamischer Arbeitsprozess. Der Arbeitsfluss spielt eine wesentliche Rolle. In diesem kreativen Handeln spiegeln sich zum Beispiel Spontanität, Kraft, Liebe, Scheitern. Das Menschliche ist für mich sehr wichtig, denn es ist ein Gegenpol zur Digitalisierung. Verantwortungsbewusstes Handeln kann sich durch die Malerei auf Gesellschaft und Umwelt positiv auswirken", sagt Perner. Als Leitspruch dient dem Künstler ein Zitat von Gerhard Richter: "Kunst ist die höchste Form von Hoffnung." 2011 stieß der Tamsweger durch einen früheren Kontakt aus Graz auf die Restaurationsfirma Zottmann, die gerade die Leonhardskirche restaurierte. Fortan arbeitete er mit, war quer durch Österreich und Slowenien unterwegs. "In der Restauration setzt man sich intensiv mit dem Material, der Technik und der Zeit auseinander. Es zeigt einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Vergangenheit. Kulturgüter, aber auch handwerkliches Wissen und Technik bleiben dadurch erhalten." Ein Mentor war und ist für ihn sein Kollege, Restaurator Heinz Michael aus St. Martin. "Er hat mich auf eine höhere Qualitätsstufe gebracht. Gerade seine professionelle Arbeitsweise und die Dokumentation der Restaurierungsschritte haben mich fasziniert."

Seit 2014 ist Hans Peter Perner selbstständig, wurde in Sauerfeld sesshaft, wo er 2016 auch sein Atelier Perner gründete. In Gemeinschaftsprojekten mit anderen Künstlern arbeitete er beim Schloss Kuenburg oder der Pfarrkirche in Mariapfarr mit. Aktuell gibt es in der Buchhandlung von Wolfgang Pfeifenberger eine Ausstellung seiner Bilder.