Tamsweg: Neue Plattform für bildende Kunst in der Kunsthalle

Von Donnerstag bis Samstag konnten erste Besucher einen Blick in die neue Kunsthalle in Tamsweg werfen. In weiterer Folge ist die Kunsthalle einmal pro Monat für drei Tage für Labore geöffnet.

SN/sw/perner Im Bild Johanna Lettmayer (l.) und Marcella Wieland in der Kunsthalle in Tamsweg. Zu finden übrigens am Schlossparkweg 3.