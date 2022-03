Tennengauerisch aufgspüt bei Prima la musica

Freude am Musizieren und Spaß an einem musikalischen Wettstreit sind Voraussetzungen für Kinder und Jugendliche, die bei Prima la musica antreten. Tennengauer Ensembles erzielten erste Plätze.

Der Landeswettbewerb Prima la musica hat unlängst an der Universität Mozarteum in Salzburg stattgefunden. Dieser Musikwettbewerb bietet nicht nur Bläsern, Streichern, Schlagwerkern und Sängern, sondern seit einigen Jahren auch jungen Volksmusikgruppen in einer eigenen Wertung die Chance, vor einer hochkarätigen Jury zu spielen und sich in einem anschließenden Beratungsgespräch Tipps und Tricks für das weitere Musizieren zu holen.

Hervorragende Leistungen von Kindern und Jugendlichen

Besonders erfreulich war die Tennengauer Beteiligung an der diesjährigen Volksmusikwertung. Denn von ...