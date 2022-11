Teresa Präauer kommt in ihren Heimatort St. Johann und liest aus ihrem aktuellen Erzählband "Mädchen"

Sie stammt aus St. Johann, ist eine der angesagtesten Schriftstellerinnen des deutschen Sprachraums und liest am Donnerstag , 10. November, in der kultur:plattform. Die Rede ist natürlich von Teresa Präauer.

"Mädchen", so lautet der Titel ihres heuer erschienenen Erzählbandes, aus ebendiesem wird sie lesen. "Mädchen" ist ein dichtes und vielschichtiges Werk. Präauer lädt darin ein zum Nachdenken über das Mädchen-Sein, die Zerrissenheit zwischen Anpassung und Ablehnung der gesellschaftlichen Konventionen. Ihr "Mädchen-Sein" erlebte die Autorin in St. Johann, wo sie aufwuchs, wo sie auch am Gymnasium maturierte. Ebendieses Gymnasium wird sie auch am Tag nach der Lesung besuchen und mit den Schülerinnen und Schülern sprechen. Klarerweise wird sowohl bei der Lesung ...