Teresa Präauer erhielt den Kulturpreis der Stadtgemeinde St. Johann

Der international erfolgreichen Autorin Teresa Präauer wurde im JOcongress in St. Johann der Kulturpreis ihrer einstigen Heimatgemeinde überreicht. Die festliche Verleihung wurde ganz nach den Vorstellungen der Künstlerin gestaltet.

Eine Zugfahrt von St. Johann nach Bischofshofen. Teresa Präauer sitzt mit einer Schulfreundin in der Toilette des Zuges. Die beiden rauchen Zigaretten aus einem Packerl, das ihre Freundin zuvor von ihren Eltern gestohlen hatte. Das ist der Inhalt einer von drei Geschichten, die Teresa Präauer, die neue Kulturpreisträgerin der Stadtgemeinde St. Johann, bei einem Festabend, der ganz in ihrem Sinne gestaltet wurde, dem Publikum vorlas.

Geschichten mit Bezug zu St. Johann

"Wenn Sie etwas wiedererkennen, ist es sicher erfunden. Und wenn es erfunden ist, ist es sicher wahr", mit diesen Worten leitete die Kulturpreisträgerin ihre Lesung von Kurzgeschichten ein, in denen sie auch auf ihre Jugend in St. Johann Bezug nahm. Festzustellen, welche Teile davon nun tatsächlich der autobigrafischen Realität entsprachen und welche der Fantasie entsprungen sind, überließ Präauer dem Publikum.

Aber eigentlich ist es auch fast egal, wo die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion verläuft. Hauptsache man hört eine gute Geschichte. Und mit guten Geschichten kann Präauer in großer Zahl aufwarten. Als Laudator führte Germanistik-Professor Manfred Mittermayer durch die literarische Laufbahn von Präauer. Angefangen mit ihrem Debütroman "Für den Herrscher aus Übersee" über "Oh Schimmi" und "Tier werden" bis hin zum aktuellen Roman "Kochen im falschen Jahrhundert" gab der Fachmann Einblick in Präauers Schaffen. Mittermayer sprach in diesem Zusammenhang von einem "literarischen Projekt mit vielen Querverbindungen zwischen den Werken".

"Cousines like Shit" auf der Bühne

Neben der fachlichen Auseinandersetzung mit Präauers Werk, stand am Abend der Preisvergabe aber vor allem das launige Feiern im Mittelpunkt. Laura und Hannah Breitfuß, die über ihre Großmutter ebenfalls Verbindungen nach St. Johann haben, sorgten auf Wunsch der Preisträgerin als "Cousines like Shit" für die musikalische Umrahmung. Moderator Martin Ferdiny, der in Gymnasialzeiten einmal Präauers Musiklehrer war, führte mit viel Humor durch das Programm. Die Preisübergabe selbst verlief, entgegen Präauers vorheriger Befürchtungen, ganz ohne peinliche Momente. "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, das gezeigte Interesse und die Begeisterung für die Literatur", resümierte die Preisträgerin sichtlich zufrieden.