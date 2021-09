"The Black Rider" im Salzburger Schauspielhaus: Lustig schießt's durch den Horrorwald

"Schreiben S' lieb", sagt die Sitznachbarin - nichts anderes ist möglich nach dem Salzburger "The Black Rider".

Es soll also Hochzeit sein und es fallen blutige Plüschenten auf die Bühne, wo im Zauberwald gehumpelt und getanzt, pantomimisiert und geträllert wird. Aber warum nur? Weil ein junger Mann aus der Stadt sich an den Teufel, den Black Rider, verkauft hat, damit er entgegen der Tradition und wegen der Liebe doch die Jägerstochter freien darf. So trifft der linkische Mann mit diabolisch-magischen Kugeln im Schießgewehr alles. Geht freilich nicht gut aus. "Ein Teufelspakt ist ein Narrenpakt", sagt der Teufel ...