"The Selllout" trat im Oval auf

Hinter The Sellout stecken die Salzburger Musiker Stefan Meixner (vocals), Andreas Jegele (bass), Christoph Andexlinger (piano&keyboards), Mario Lettner (drums), Roland Jegele (gitarre) und Paul Roither (percussions).

Begonnen haben die haben die Jungs zu viert, sie spielten beim Nova Rock und dem Donauinselfest. Mit Christoph Andexlinger an den Tasten und Paul Roither kam eine weichere Linie in die Band. "Until" heißt ihre erste Single, die Texte zu ihren Songs entstehen in Gemeinschaftsarbeit. Am Freitag rockten sie die Bühne im Oval im Europark. Vor ausverkauftem Saal schafften die Musiker es, dass sich bei den letzten Nummern keiner mehr auf seinem Sitzplatz halten konnte. Eine Überraschung war an dem Abend die Gastsängerin Leesa.

Der Wiener "Pop-Pate" Mario Rossori hat die Jungs unter seine Fittiche genommen. Gefühlvolle Rock-Pop Songs, die eigenen Angaben zufolge ohne Lovesongs auskommen wollen, sind das Ergebnis.



Quelle: SN