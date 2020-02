In seinem Jahresprogramm will Reinhold Tritscher ein Stationentheater im Europark verwirklichen. Die erste Premiere 2020 ist der "Elefantenmensch" in einer inklusiven Bühnenversion.

In einem Shopping-Tempel ist fast alles zu bekommen. Nur Stille sucht man oft vergebens. Wie könnte es aber klingen, wenn im Einkaufszentrum die Begleitmusik plötzlich verstummt? Reinhold Tritscher will es ausprobieren. Er wisse nicht nur, wo der Knopf sei, mit ...