Theater ecce wünscht sich zum Geburtstag 1000 Freunde

Zum 25-jährigen Jubiläum schaut die Initiative nach vorn: Mit einer Kampagne und einem Spielplan mit neuen Projekten ab Juni.

Auf den Unterlagen zum neuen Jahresprogramm, das Reinhold Tritscher am Donnerstag präsentiert hat, findet sich auch eine recht nüchtern gehaltene Zeitangabe: "1996 - 2021". Der 25. Geburtstag wäre im Salzburger Theater ecce also heuer zu feiern - wenn die Gruppe ein Faible für große Rückschauen hätte. Das habe sie aber nicht, sagte Tritscher: Das Datum "ist schön, es freut uns, aber das war's dann auch schon wieder mit der Nostalgie." Das einzige Zahlenspiel zum Jubiläum hänge mit einer Kampagne zusammen, die man ins Leben rufe: "Wir wollen 1000 neue Freundinnen und Freunde gewinnen, die und mit einem Betrag von je 25 Euro pro Jahr unterstützen". Die Summe soll in ein Nachfolgeprojekt für die Theatergruppe "Blaue Hunde" fließen, die es seit 2019 nicht mehr gibt. "Wir möchten wieder eine Gruppe auf die Beine stellen, um die Basisversorgung mit inklusiver Theaterarbeit zu sichern", sagte Tritscher.

Wie weit der Aktionsradius des Theaters ecce reicht, zeigt sich auch im Jahresprogramm 2021, das nach derzeitigem Plan im Juni beginnen soll: "Wir sind optimistisch, dass wir dann spielen können", bekräftigte der Regisseur und Theaterleiter. Auf dem Programm stehen zum Auftakt die Produktionen "Im Einkaufstempel" und "Ich Bio Müll" (in Kooperation mit der Laube Volxwerkstatt), in denen es "um das Besorgen und Entsorgen" unserer Konsum-Sehnsüchte geht. Termine sind im Oval und Nexus geplant.

Weil der Volksgarten heuer umgestaltet wird, wandert das Theaterzelt in den Klosterpark St. Josef (Herrnau). Dort inszeniert Tritscher "Der Drachenberg" mit Akrobatik und Livemusik.

Neben Wiederaufnahmen ("Der Elefantenmensch") und Gastspielen ("Esperanza") ist auch eine Koproduktion mit dem Nationaltheater Sibiu im Plan: Ben Pascal inszeniert "Die Geschichte von den Pandabären" (ARGE). Gerard Es, Mitgründer des Theaters ecce, inszeniert die Tragikomödie "Russische Nationalpost". Ein weiteres Jubiläum gibt es auch: Das Theaterfestival Volxommer feiert im Pinzgau sein fünfjähriges Bestehen.

Informationenzum Programm: www.theater-ecce.com