Theater im Elmokino zeigt, wie ein Draufgänger lebt

Die sieben Leben des Arturas Valudskis: eine musikalische Theaterproduktion über den litauischen Schauspieler.

Arturas Valudskis ist der wohl eigenwilligste Theatermacher in Salzburg: Musiker, Regisseur und Schauspieler nicht nur mit Herz und Hirn, sondern, wenn es darauf ankommt, auch mit Fingern und Zehen. Und "drauf angekommen" ist es in seinem Leben sehr oft: Er war und ist ein "Draufgänger", so heißt auch die musikalische Theaterproduktion, die nun in einem Seitenraum des ehemaligen Elmokinos zu sehen ist.

Regisseur Andreas Jähnert hatte die Idee, Valudskis und dessen abenteuerliches Leben auf die Bühne zu bringen. ...