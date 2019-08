Theaterfestival in Saalfelden-Leogang beginnt

Zum Auftakt zeigt das Theater Ecce seine neue Produktion: "Ein Sommernachtstraum" nach William Shakespeare

Über einen Mangel an kulturellen Angeboten kann man sich in Saalfelden und Leogang während des Sommers sicher nicht beschweren. Da gibt es unter anderem die Tonspuren am Leoganger Asitz, ein Reihe von Konzerten und Lesungen auf Almen und Hütten sowie das Jazzfestival Saalfelden Ende August. Und am Donnerstag, den 1. August, beginnt das dritte Theaterfestival "Volxommer". Mitveranstalter Reinhard Tritscher vom Theater Ecce hofft, dass Einheimische und Gäste das Angebot auch nützen und zahlreich erscheinen. "Damit sie Mundpropaganda machen können. Die ist hier sehr wichtig."

Den Auftakt des Festivals macht die neue Produktion des Theaters Ecce: "Ein Sommernachtstraum" nach William Shakespeare. Tritscher sagt, es sei eine sehr schöne Produktion geworden. "In aller Bescheidenheit." Aufführungsort ist das Circuszelt beim Steinbergstadion in Leogang. Die Premiere und auch die weiteren Aufführungen am 3. , 9., 10., 15. und 16. August beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Ab 24. August ist die Produktion auch im Volksgarten in Salzburg zu sehen.

Nächster Programmpunkt des Festivals ist der "Berghof", eine Aufführung der VOLXtheaterwerkstätten Salzburg und Saalfelden unter Verwendung von Texten aus Thomas Manns "Zauberberg", am 2. August im Kunsthaus Nexus in Saalfelden. Im Schloss Ritzen in Saalfelden ist am 10. und 11. August das musikalische Kinderstück "Fräulein Pünktchen" zu sehen. Ebenfalls für Kinder gibt es ab 12. August den Akrobatik-, Theater- und Musik-Workshop "Spinnweb und Erdmaden." Charly Rabanser und sein m2-kulturexpress gastieren am 4. August mit dem "Theatermacher" im Schloss Ritzen. "Und aus", die letzte Produktion des Theaters von Menschen mit Behinderung, den Blauen Hunden, ist am 8. August im Nexus zu sehen. Den Abschluss bilden am 17. August im Circuszelt Leogang "Lilly Naneen & The Gigolos" mit klassischen deutschen Schlagern aus den 1920er bis 1950er-Jahren. Für alle Veranstaltungen gibt es noch Karten. Informationen: www.theater-ecce.com

Quelle: SN