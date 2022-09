Theatergruppe Saalfelden: Ein "Cabaret" zum Jubiläum "50+1"

Die Theatergruppe Saalfelden startet einen neuen Angriff auf die Lachmuskeln. 1971 erfolgte der erste Auftritt, jetzt kommt es zum Jubiläum "50+1".

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der coronabedingte Theatergruppen-Stillstand ist vorbei, ab Dienstag wird auf der Bühne für Gesprächsstoff gesorgt. "Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder für unser Publikum im Nexus auftreten können", sagt Obmann Karl Möschl. Beim "Comeback" habe man natürlich als Erstes an die Erarbeitung eines "Cabarets" gedacht. "Unsere Geschichten über das Geschehen in der Gemeinde oder über verschiedene Veränderungen in der Gesellschaft waren und sind immer ein Highlight für die Besucherinnen und Besucher."

Im ersten ...