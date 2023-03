Theatergruppe Saalfelden macht das komplette Nexus zur Bühne

Mit dem Stück "Opernball - ein Theaterevent" versucht sich die Theatergruppe Saalfelden in einer neuen, interaktiven Spielform . Es heißt: "Treten Sie ein - feiern Sie mit - und entscheiden Sie selbst".

Frei nach dem Motto "Das Leben ist ein Spiel" werden die Barrieren zwischen Publikum und Darstellern abgerissen. "Im Zentrum steht die spontane Interaktion. Jedem einzelnen ist es möglich, sich aktiv in das Geschehen und in die Handlung zu integrieren - man muss aber nicht", betont Jakob Berka, der seit dem ersten Lockdown an dem Stück feilt.

Es wird nicht nur in der "Blackbox" gespielt, vielmehr wird das komplette Nexus zur Bühne. In der Bar, im Foyer, auf dem Dach oder in den dunkelsten Ecken des Kunsthauses kann das Publikum die unterschiedlichsten Szenen entdecken - und dabei nicht alles gleichzeitig sehen. Man folgt einem selbstgewählten Handlungsstrang. "Aber die Geschichte dahinter wird erkennbar", sagt Berka, der sich mit 17 Darsteller/-innen an das neue Projekt wagt.

Zum Inhalt: "Die im östlichen Kaukasus gelegene unabhängige Republik Kanachistan feiert einmal im Jahr den offiziellen Opernball. Wie jedes Jahr blicken die geladenen Gäste aus Politik und Wirtschaft auf die ruhmreiche Vergangenheit der jungen Nation. Jeder Kanache kennt die vielen Geschichten, welche jedes Jahr auf dem rauschenden Fest die Runde machen.

Doch dieses Jahr soll alles anders sein: Am 74. Opernball der unabhängigen Republik Kanachistan hängt das Schicksal eines ganzen Volkes am seidenen Faden - und nur die Gäste werden entscheiden, ob die Kanachen auch im nächsten Jahr das Bestehen ihrer kleinen Republik feiern können."

Termine: 14., 15., 18., 22., 24. und 25. März. Einlass jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten sind bei der Buchhandlung Wirthmiller erhältlich, beim Ticketkauf erhält man weiteres Info-Material. Berka schickt voraus: "Gerne können die Ballgäste in den schönsten Roben ihres Kleiderschranks erscheinen."