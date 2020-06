Theaterproduktion in der ARGE feiert als Video Premiere

Ein theatrales Experiment. Das Publikum sitzt im Halbkreis, die Schauspieler spielen in Interaktion mit den Zusehern gesetzliche Grundlagen für gesellschaftliches Zusammenleben durch. Covid-19 machte die für Ende April geplante Produktion "Recht und Ordnung" der Theatergruppe Chromosom XX zunichte.

Das Kollektiv entschied sich, eine filmische Fassung zu erarbeiten. "Wir mussten das Stück komplett umbauen", erzählt Regisseurin Bernadette Heidegger. "Aus sechs Akteuren auf der Bühne wurden zwei, die Kamera ersetzt als Bezugspunkt das Publikum." Die in Berlin oder Wien festsitzenden Schauspieler spielten ihren Part per Video ein, die Teile wurden in der ARGEkultur mit der Bühnen-Performance zusammengefügt.

Am kommenden Mittwoch feiert der "Aufräumabend" auf www.youtube.com/argekultur um 19.30 Uhr Premiere und ist eine Woche online verfügbar. Es sei aber geplant, auch die ursprüngliche Theaterfassung in der ARGEkultur zur Aufführung zu bringen, sagt Bernadette Heidegger: "Film kann niemals das Bühnenerlebnis ersetzen."