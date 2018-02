Theaterprojekt beleuchtet psychische Erkrankungen von Eltern

Bis zu fünf Kinder pro Schulklasse haben eine Elternteil mit einer psychischen Erkrankung. Man möchte aufklären, enttabuisieren und hat dabei oft selbst betroffene Kinder in der Klasse. Wie damit umgehen?

Die Zahl wirkt alarmierend: Bis zu fünf Kinder pro Schulklasse sind laut Expertenschätzungen von einer psychischen Erkrankung oder Alkoholanhängigkeit eines Elternteils betroffen. Für Pädagogen in den Schulen ist der Umgang mit diesem "Tabuthema" eine große Herausforderung. Der Verein JoJo aus Salzburg bietet Schulen hier professionelle Unterstützung an: Im Rahmen eines Theaterstücks für die 3. bis 6. Schulstufen wird das Thema in sensibler, aber anschaulicher Form präsentiert und anschließend in kindgerechten Workshops gemeinsam mit allen Schülern aufgearbeitet. Zum Semesterbeginn können Salzburger Schulen nun beim Verein JoJo neue Termine für das kostenlose Theaterprojekt "Mama geht's heut nicht so gut" buchen. Dieses wir vom Salzburger Gesundheitsförderungsfonds finanziert.

"Viele Pädagogen kennen die schwierige Aufgabe, in ihren Klassen das Thema 'psychische Erkrankung' von Eltern kindgerecht zu behandeln", erklärt Sebastian Wirnsberger, Leiter des Schultheaterprojektes. "Man möchte aufklären, enttabuisieren und hat dabei oft selbst betroffene Kinder in der Klasse. Wie damit umgehen? In unserem Projekt geht es in erster Linie um Information und Aufklärung zu den Themen psychische Erkrankung und Alkoholabhängigkeit für alle Schüler einer Klasse. Wir ermutigen die Kinder, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse ernst zu nehmen und sich anderen anzuvertrauen. Ganz besonders wollen wir natürlich jene Kinder erreichen, die bereits in ihrem Familienalltag mit diesen Problemstellungen konfrontiert sind."

Kindergerechtes Theaterstück und anschließende Aufarbeitung im Workshop

Zuerst bekommen die Schüler ein Theaterstück mit dem Titel "Mama geht´s heut nicht so gut" von der Salzburger Gruppe "die theaterachse" präsentiert. In der rund einstündigen Aufführung wird die Situation eines Kindes dargestellt, das mit einem psychisch erkrankten und alkoholabhängigen Elternteil aufwächst. Danach wird das Thema zeitnah direkt in den Klassen in altersgerechten Workshops vertieft und von Mitarbeitern des Vereins JoJo gemeinsam mit den Schülern bearbeitet.

Schulen können Theaterprojekt beim Verein JoJo buchen

Dem Salzburger Verein JoJo, der 2005 gegründet wurde, ist die Prävention und Unterstützung von Kindern psychisch erkrankter Eltern und ihren Familien ein großes Anliegen. Der Verein bietet für diese Zielgruppe verschiedene bedarfsorientierte Angebote an. Eines davon ist seit rund eineinhalb Jahren das Schultheaterprojekt, das nun mit Semesterbeginn in die nächste Runde startet.



Schulen, die sich für das kostenlose Angebot des Vereins JoJo interessieren, können sich auf der Homepage www.jojo.or.at über Details zum Theaterstück, den Workshops und freie Termine informieren.



(SN)