Zur Fastenzeit schickt das Theater Brettspiel eine "Suchende" in sechs Episoden auf den Weg. Auftakt ist am 7. März in der St.-Andräkirche.

/sw/christoph strom Rund 100 Personen wirken an dem Stück mit. Im Bild das Kernensemble mit den beiden Initiatoren Peter Ebner und seiner Frau Angelika Bamer-Ebner.