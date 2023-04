Tierisches auf dem Schloss

Vernissage und Finissage binnen einer Stunde? Diese Besonderheit gibt es am Samstagabend.

"Für eine neue Weltbeziehung" ist das Jahresmotto auf Schloss Goldegg. Und in dieser Welt spielen Tiere und unser Beziehung zu ihnen ein große Rolle. So wird am Samstag im Hofstall des Schlosses auch eine animalische Aufstellung eröffnet und zwar "Fische, Fledermäuse und andere Tiere". Die Ausstellung ist ein Aufruf für einen weitsichtigen Umgang mit unserer Welt und ihren Lebewesen. Unser Umgang mit Tieren ist über alle Maßen widersprüchlich und fragwürdig. Sie werden geliebt und verwöhnt, aber auch auf engstem Raum ...