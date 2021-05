Tobys Hommage an die Supermarktkassierin

Das 13. Album des Salzburger Liedermachers Tobias Mitterauer alias Toby M. ist ein Pandemie-Werk mit vertraut romantischen Tönen.

"Sie hält die Stellung, sie bleibt dabei - ich sage Danke an die Heldin von Kassa 3":

Gleich im ersten Song seines neuen Albums, es ist sein dreizehntes und trägt den Titel "Zwischen den Jahren", huldigt der Salzburger Liedermacher und ewige Romantiker Toby M. alias Tobias Mitterauer (wieder) einer Frau. Die neue CD des inzwischen 48-jährigen Barden mit insgesamt elf Nummern, angesiedelt zwischen modernem Schlager und Pop, bisweilen auch mit rockigen Klängen, ist in der Pandemie entstanden. Und den Einstiegssong sieht Toby M., im Brotberuf Rechtsanwalt, als ein Dankeschön an diejenigen, die in diesen viralen Zeiten besonders dafür sorgen, dass sich die Welt weiterdreht - wie die Mitarbeiterinnen in den Supermärkten. Toby M.: "Anstoß für die Nummer war die Kassierin vom Supermarkt um meine Ecke. Sie ist meine Heldin. Sie hält in diesen zwischenmenschlich schwierigen Zeiten die Stellung. Sie hat nicht frei, sie ist für uns da."

Tobys Songs, er wird wie immer bestens begleitet von seiner Band mit Musikern wie Stootsie, Stefan Wagner oder Markus "Mäx" Kögl, lassen auch diesmal in die Seele des Juristen blicken. Dabei muss es nicht immer um konkrete Erlebnisse mit begehrten, verflossenen, geliebten Frauen gehen. Nein, es geht auch romantisch-kreativ zu - wie im Titel "Es ist bald 13:00 Uhr" (Nachsatz: "Ich freue mich auf Margit"). Wie dieser Titel entstanden ist, erklärt der Barde den SN: "Ich habe am ersten Tag des Lockdowns, Mitte März 2020, die Mittags-ZiB um 13 Uhr gesehen und die Moderatorin, die die neuesten Coronanachrichten präsentierte. Am nächsten Tag habe ich mir schon herbeigesehnt, dass es bald 13 Uhr wird - und ich die Moderatorin wieder sehe."

Der 1,91 Meter große, einfühlsame Glatzkopf, der einst Salzburger Landesmeister im Boxen war, beeindruckt mit guter Stimme: kraftvoll und bisweilen energisch, auch sanft und melancholisch. Zu hören sind auf dem neuen Album mit elf Nummern mehrere Balladen, aber auch pumpendes Schlagzeug, tanzbare Beats und eine Prise Rock.

Konzert:CD-Präsentation, Toby M. und Band, 28. Mai, 19.30 Uhr, Oval im Europark.