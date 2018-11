Über Berge und Menschen lassen sich Geschichten erzählen

Das Bergfilmfestival im Salzburger Das Kino feiert vom 14. bis 25. November seine 25. Auflage. Zu sehen sind Ausnahme-Alpinisten, Antihelden, Schäfer und Wölfe. Den inoffiziellen Festakt bestreitet der bergaffine Dichter und Performer Bodo Hell.

Die Zeiten ändern sich. Einst schleppten filmende Bergsteiger wie Kurt Diemberger noch die 16mm-Kamera auf den Berg. Heute lässt sich es mit Smartphone, GoPro und sonstigen technischen Errungenschaften ohne größeren Aufwand auf hochalpinem Terrain filmen. "Kaum ein Bergfilm heute kommt ohne Drohne aus, es fehlt dann aber oft die Geschichte", sagt Martin Hasenöhrl. Der Filmemacher kuratiert die Filme des Salzburger Bergfilmfestivals und verzichtet dabei bewusst auf "sportliche Actionfilme, die schnell geschnitten sind. Die kann man sich besser im Netz anschauen."

Es sind die gut erzählten Geschichten, die zu großen Filmen führen. Und die passen besser ins Kino. Filme wie jener über Andy Kirkpatrick, der an einer Lese- und Schreibschwäche leidet, aber Steilwände wie El Capitan bewältigt: "Psycho vertical."

23 Filme umfasst die 25. Auflage des Bergfilmfestivals, das von 14. bis 25. November ins Salzburger Das Kino sowie in die Außenstellen Oval, Das Zentrum Radstadt und ins Kulturzentrum Hallwang locken. 20 davon sind erstmals in Salzburg zu sehen. Das jedoch ist weniger essentiell für die Besucher als das Wetter. "Wenn das Wetter so schön ist wie jetzt im November oder wenn es an den Wochenenden schneit, kommen weniger Besucher", sagt Das-Kino-Chefin Renate Wurm.

Das wiederum bestätigt eine Erkenntnis von Thomas Neuhold: "Es gibt einen Run auf die Berge. Das wirkt sich auf das Publikum aus." Der Journalist ist ein Mitinitiator des Bergfilm-Festivals, das bislang rund 1000 Filme gezeigt hat und damit 220.000 Besucher anlockte. Immer wieder hatten die Festivalleiter einen guten Riecher, luden etwa Gerlinde Kaltenbrunner ein, als die nur wenigen Insidern ein Begriff war.

Das Halleiner Stadtkino dient heuer als Spielstätte der Festivaleröffnung am 14. November. Thomas Huber hält einen Vortrag, der ältere der beiden bayerischen Huber-Buam zählt zu den Strahlkräftigsten unter den Bergsteigern. Der inoffizielle Festakt steigt am 23. November im Das Kino, Dichter Bodo Hell performt gemeinsam mit Drummer Peter Angerer. Der eine hat sich am Dachstein niedergelassen, der andere stammt aus dem Gasteinertal und ist damit von Haus aus dem Alpinen zugewandt.

Eine Matinee widmet sich der heuer verstorbenen Salzburger Alpin-Legende Helma Schimke. Hubert von Goisern und Manu Delago wiederum steuerten alpine Klänge zu Filmen bei und sprechen darüber im Rahmen einer neuen Reihe "Film & Gespräch".

25. Bergfilmfestival: 14. bis 25. November, Salzburg, Das Kino, Oval, Kulturzentrum Hallwang und Das Zentrum Radstadt. Eröffnung: 14. November, 19 Uhr, Stadtkino Hallein. Mehr unter www.daskino.at