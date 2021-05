Über die Kunst der Rinderzucht: Museum widmet dem Pinzgauer Rind eine Sonderausstellung

Das Pinzgauer Rind? Für viele steht fest: Es ist die schönste Rinderrasse der Welt. Das Bergbau- und Gotikmuseum widmet ihr eine Sonderausstellung.

Ein Kulturgut des Landes. Das sind sie wohl, diese so harmonisch schön braun und weiß gezeichneten Tiere. Zur Zeit der Monarchie waren die "Pinzgauer" die am weitesten verbreitete Rinderrasse im Land. Aktuell werden in Österreich noch 37.000 Stück gehalten. 20.000 davon in Salzburg. Dieses sogenannte Zweinutzrind entspricht zeitgemäßen Ansprüchen. Denn nachhaltig sind die "Pinzgauer" allemal. Als gute Futterverwerter und mit besonders hoher Milch- und Fleischqualität. Beides wurde auch wissenschaftlich untersucht und belegt. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte diese Gattung auch ...