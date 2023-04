Ukrainischer Pianist Evgeny Khmara: "Musik bringt Licht, egal wie dunkel es ist"

Der ukrainische Pianist Evgeny Khmara kehrt mit neuen Klängen zurück. In der Bachschmiede sammelt er Spenden für sein Heimatland.

Evgeny Khmara sitzt mit Bikerstiefeln und Kapuzenjacke an einem weißen Flügel. Er spielt vor Schlössern oder barfuß am Strand - Hauptsache, in seiner Heimat, der Ukraine. Dabei gibt er ausschließlich seine eigene Musik wieder. Diese ist intensiv, wechselt von sanften Tönen in ein spannungsgeladenes Spiel.

Der ukrainische Pianist und Komponist ist mit YouTube-Videos von Auftritten an öffentlichen Orten bekannt geworden. Nun füllt er Konzertsäle mit Tausenden Menschen, wie zuletzt mit dem Orchester der ukrainischen Streitkräfte in Kiew. Mit ...