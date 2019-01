Ungewohnte Einblicke in Salzburger Stadtteile

Eine Bestandsaufnahme der Kunst von 1945 bis etwa 1975, die sich oft unbeachtet und im Verborgenen befindet, zeigt die Stadtgalerie Lehen.

Der Nilpferdbrunnen von Hilde Heger in Lehen, Teppichstangen im Hinterhof, der einstige "Hexenturm" als Kunstwerk an einer Fassade im Andräviertel, ein zurückgestutzter Kastanienbaum, das ehemalige Lichthaus an der Lehener Brücke, ein Käsegriller-Bosna-Kebab-Kiosk in sattem Orange - diese und hunderte weitere Blicke auf die unterschiedlichsten Bau- und Kunstwerke der Stadt hat Fotograf Rainer Iglar festgehalten. Etwa 60 davon, ergänzt durch Fotos von Andreas Hauch, und somit spannende, vergessene und vor allem ungewohnte Einblicke bietet die Ausstellung "Kunst im Stadtraum 1945-1975 sichtbar - verborgen - verloren", die noch bis zum 15. Februar in der Stadtgalerie Lehen zu sehen ist. Am Anfang stand ein Rechercheprojekt in Zusammenarbeit mit dem Salzburg Museum. Herausgekommen ist ein Buch, eine Bestandsaufnahme von Kunstwerken der Nachkriegszeit im Stadtraum. "So manches Kunstwerk ist verloren gegangen, aber es ging mir auch darum, die noch vorhandenen unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Denn der Blick ändert sich im Lauf der Zeit", sagt Gabi Wagner.