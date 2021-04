Unter der Asche von Büchern bröckelt die Demokratie

Was ist "Haltung"? Wie wird sie gebogen? Im Gedenken an Bücherverbrennungen liegt die Chance, nachdenklich auf das Bröckeln der Demokratie zu blicken - "nur online, aber weltweit".

Die Gewalt nimmt zu. Verbal, aber auch in der Tat. Ein Höchststand antisemitischer Vorfälle in Österreich wurde am Montag für 2020 gemeldet: 585 Fälle, das ist ein Anstieg um 6,4 Prozent im Vergleich zu 2019. Elf physische Angriffe gab es laut "Antisemitismusbericht" - fast doppelt so viele wie 2019. Gewalt als Mittel gesellschaftlicher Auseinandersetzung wird häufiger. Sie sei im Angriff auf Medienvertreter oder auch Künstler etwa in Deutschland schon Teil der Protestkultur, sagt der Salzburger Historiker Albert Lichtblau.

...