Unternehmer stellt Kunst unter neuem Namen aus: "Ich sehe die Galerie als Start-Up"

Mit neuem Namen will ein Unternehmer frischen Wind in die Salzburger Kunstszene bringen. Die Galerie Weihergut heißt nun "L art".

"Ihr traut euch was", hätten die einen gesagt. "Na endlich!", die anderen. Die ehemalige Galerie Weihergut in der Linzergasse in Salzburg hat nach mehr als 40 Jahren mit "L art" einen neuen Namen. "Ein etablierter Name hat Vor- und Nachteile", sagt Eigentümer Herwig Loidl. Zum einen sei der Name bekannt, man könne auf eine Geschichte bauen. "Aber wir wollten ein Zeichen setzen, dass nun ein neuer Weg mit einem bereits bestehenden Team begonnen hat."

Die Galerie wurde 1980 ...