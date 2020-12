Utopien in der Galerie 5020: Im Schlaf taucht eine Zukunft auf

Seit November lag die fertig aufgebaute Schau im Lockdown-Schlaf. Jetzt empfangen die utopischen Wesen von Marianne Vlaschits Besuch.

Sie sind groß, rund und rosig bis ockerfarben. Und sie verbreiten eine traumhafte Ruhe in dem ansonsten eher nüchtern wirkenden Stockwerk. Drei schlafende Riesenfiguren füllen den Ausstellungsraum in der Salzburger Galerie 5020. Seit fünf Wochen liegen sie in der gleichen Position. Doch erst jetzt, nach dem Herbst-Lockdown, können sie endlich Besuch empfangen. Seit Mittwoch ist die Ausstellung "A Body That Lasts" von Marianne Vlaschits in der Galerie 5020 geöffnet.

Die großen Gebilde, die auch als Träger für 19 ...